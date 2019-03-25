Російських журналістів не пустили у літак до Києва нібито через внутрішні правила компанії.

У Ризі журналістів Олексія Семенова та Дениса Камалягіна не пустили на борт літака компанії Wizz Air, що летів до Києва.

За словами представника організації Дім вільної Росії Грега Фролова, журналісти хотіли потрапити до української столиці, щоб презентувати свою книгу Росія та Україна. Дні затемнення.

Фролов розповів, що Семенов та Камалягін одними з перших підтвердили, що на Донбасі з Росію воюють псковські десантники.

Зазначається, що журналістів не пустили нібито згідно з внутрішнім правилом компанії щодо наявності дипломатичного паспорта або посвідки на проживання під час польоту до Києва.

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Зі свого боку речник прикордонслужби Олег Слободян заявив журналістам, що не знає про подібне правило щодо росіян у Wizz Air.

Нагадаємо, українські прикордонники від початку 2019 року затримали на кордоні з РФ понад 60 завербованих громадян України.