Донецька обласна держадміністрація звернулася до президента, прем’єр-міністра і секретаря Ради нацбезпеки і оборони з проханням терміново ініціювати виділення 1,1 млрд грн додаткової субвенції для регіону.

Гроші повинні бути спрямовані на погашення заборгованості соціально значущих об’єктів перед постачальниками електроенергії для переукладення нових договорів. Про це журналістам повідомили в ОДА.

– На сьогоднішній день окремі споживачі Донецької області отримали від Укрінтеренерго попередження про припинення постачання електричної енергії. З цим постачальником підписали договори неплатоспроможні споживачі (зокрема, державні вугледобувні підприємства та КП компанія Вода Донбасу), вирішення питання про платоспроможність яких знаходиться, в основному, на державному рівні, – наголошується в повідомленні.









Донецька ОДА просить керівництво держави виділити кошти для порятунку області / 2 фотографии

Зокрема, пропонується надати субвенцію в розмірі 1,1 млрд грн на погашення заборгованості КП компанія Вода Донбасу. Також пропонується надати соціально важливим об’єктам статус захищеного споживача.

– З метою невідключення об’єктів питного водопостачання та централізованого водовідведення від системи енергопостачання, як суб’єктів життєзабезпечення стратегічного значення, наслідком якого можуть бути катастрофічні соціальні та економічні події на всій території Донецької області, ОДА звернулася до Мінрегіону України, – сказано в листі.

В ОДА також зазначили, що в січні 2019 року Кабмін вже ухвалював рішення про виділення 450 млн грн з резервного фонду на забезпечення оплати спожитої електроенергії держшахтами. Однак на сьогоднішній день кошти фактично на вугільні підприємства не надійшли.

Нагадаємо, 31 березня закінчується дії договору по поставку електроенергії між постачальником ДП Укрінтеренерго та підприємствами, які не знайшли собі незалежних постачальників. Серед клієнтів ДП ​​Укрінтеренерго – КП Вода Донбасу, що забезпечує водою Луганської та Донецької областей, а також держшахти.

У зв’язку із закінченням дії договору – 90 днів відповідно до законодавства, ДП ініціювало відключення цих підприємств від електроенергію відразу ж по закінченню термінів договору.