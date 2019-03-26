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Гриценко планує скасувати призов, легалізувати зброю і подвійне громадянство

Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко планує скасувати призов до армії та легалізувати короткоствольну зброю.

Гриценко планує скасувати призов, легалізувати зброю і подвійне громадянство

У студії Свободи слова Анатолій Гриценко зазначив, що планує скасувати призов до армії.

– Призову не буде. Буде контрактна армія з територіальною обороною та резервом постійної готовності, – зазначив Гриценко.

Він додав, що буде створено облік короткоствольної зброї, яка буде поставлена на сигналізацію та матиме медичний контроль.

– Варто боятися не зброї, а того, що зараз мільйони нелегальних стволів можуть знаходитися у поганих руках, – заявив кандидат у президенти.

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Також Анатолій Гриценко зазначив, що загальнонаціонального обговорення чекає питання подвійного громадянства.

– Згідно з Конституцією в Україні заборонено подвійне громадянство, але є реальне життя. Сотні тисяч українців з різних причин мають два паспорти, – підкреслив Гриценко.

Також мова йде про збереження українського паспорта для представників діаспори.

Раніше Анатолій Гриценко розповів, що веде переговори з іншими кандидатами в президенти і партіями для об’єднання на виборах.

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