Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко планує скасувати призов до армії та легалізувати короткоствольну зброю.
У студії Свободи слова Анатолій Гриценко зазначив, що планує скасувати призов до армії.
– Призову не буде. Буде контрактна армія з територіальною обороною та резервом постійної готовності, – зазначив Гриценко.
Він додав, що буде створено облік короткоствольної зброї, яка буде поставлена на сигналізацію та матиме медичний контроль.
– Варто боятися не зброї, а того, що зараз мільйони нелегальних стволів можуть знаходитися у поганих руках, – заявив кандидат у президенти.
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Також Анатолій Гриценко зазначив, що загальнонаціонального обговорення чекає питання подвійного громадянства.
– Згідно з Конституцією в Україні заборонено подвійне громадянство, але є реальне життя. Сотні тисяч українців з різних причин мають два паспорти, – підкреслив Гриценко.
Також мова йде про збереження українського паспорта для представників діаспори.
Раніше Анатолій Гриценко розповів, що веде переговори з іншими кандидатами в президенти і партіями для об’єднання на виборах.