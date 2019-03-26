Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували та обладнали кілька відділень Олександрівської міської клінічної лікарні.

Про це передає прес-служба мера.

– Тут відремонтували відділення реанімації та інтенсивної терапії для хірургічних хворих. Встановили в них нове обладнання для післяопераційного спостереження та супроводження пацієнтів. У 2018-му здійснили ремонт приміщень та встановили новітній спіральний комп’ютерний томограф, придбали надсучасний магнітно-резонансний томограф, – сказав Кличко.

Він зазначив, що в лікарні зробили капітальний ремонт і будівлі корпусу №7. Закупили в нього нове обладнання та меблі. У цьому корпусі розташовані кілька відділень: церебро-васкулярної патології з палатою інтесивної терапії, нейрохірургії, відділення реанімації для нейрохірургічних хворих.

Також в Олександрівській лікарні відкрили відділення паліативної допомоги на 10 ліжок. Це вже трете таке відділення в столиці, де можуть отримати кваліфікований догляд невиліковно хворі.

























Кличко про ремонт в Олександрівській лікарні: Тепер тут надають допомогу за світовими стандартами / 6 фотографий

Коштами міського бюджету оновили також реанімаційну для нейрохірургічних хворих. Придбали новий операційний стіл з операційною лампою, С-арку для оперативних втручань під контролем рентгену та операційний мікроскоп.

– Цей мікроскоп дозволяє нам робити операції, в результаті яких пацієнти одужують навіть після важких інсультів. Ця техніка дозволяє нам рятувати життя. І це обладнання – найсучасніше,- відзначив завідувач відділення нейрохірургії Олег Нечипорук.

Також в Олександрівській лікарні завершили капремонт та дооснащення відділення рентген-ендоваскулярної хірургії з операційним блоком для відкритих оперативних втручань на серці та палатами інтенсивної терапії. Відкрили нову операційну, що обладнана надсучасним операційним столом, апаратами штучного кровообігу, штучної вентиляції легень, моніторним комплексом.

– Тут ми зробили все, аби пацієнти, які потрапляють в лікарню, могли пройти комплексне обстеження, отримати необхідну допомогу та курс реабілітації. Все в одному місці. Ми закуповуємо багато обладнання. Сучасного і дорогого. Обладнання, яке дозволяє оперативно встановити діагноз і врятувати життя, – підкреслив Кличко.

– Комплексні заходи, які здійснили в лікарні, дають можливість надавати медичну допомогу, яка відповідає кращим світовим стандартам, – підкреслив Кличко.

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Мер Києва нагадав, що цього року в столиці планують розпочати будівництво лікарні зі стаціонаром на Троєщині та лікарні швидкої медичної допомоги на правому березі. Всього у столичному бюджеті на 2019 рік на сферу охорони здоров’я передбачено майже 11 мільярдів гривень. Більшу частину цих грошей спрямують на реконструкцію існуючих лікарень та відділень у них. А також – на закупівлю вкрай необхідного медичного обладнання.

Олександрівська лікарня один з найстаріших медичних закладів столиці, що працює з 1875 року. На сьогодні в ній обладнано 32 стаціонарних відділеннях, в яких щороку лікуються більше 24 тисяч пацієнтів із різними патологіями.

До слова, Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу.