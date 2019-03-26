Генпрокурор Юрій Луценко в інтерв’ю впливовому американському виданню The Hill, з якого починають ранок конгресмени і Білий Дім, фактично звинуватив посла США в Україні Марі Йованович у втручанні у внутрішні справи Києва.

– На жаль, з першої зустрічі з послом США у Києві вона дала мені список людей, яких ми не можемо притягувати до відповідальності. Моя відповідь – це неприпустимо. Ніхто в цій країні, ні наш президент, ні наш парламент, а ні посол не завадять мені розслідувати, чи має місце злочину.

Випадково це чи ні, але таке звинувачення від Луценка прозвучало буквально за два тижні після різкого виступу Йованович з критикою розкрадань в українській оборонці, скасування статі про незаконне збагачення і попередження не допустити фальсифікацій на виборах.

У відповідь в американській амбасаді заявили, що слова Луценка про список недоторканних не є правдивими. А представник Держдепу США у відповідь на запит Фактів тижня взагалі назвав їх відвертою вигадкою.

– Твердження генерального прокурора України не відповідають дійсності і мають на меті заплямувати репутацію посла Йованович. Такі звинувачення на руку лише корумпованим діячам.

Що ж стоїть за атакою на Йованович і звідки ноги ростуть?

Першим вистрелив у посла, а заодно й антикорупційні відомства, які підтримує Марі Йованович, скандальний нардеп Борис Розенблат, якого НАБУ звинувачувало в корупції.

Він оприлюднив аудіозапис, на якому чоловік з голосом, схожим на голос директора НАБУ, розповідає, як допомагав під час американських виборів у 2016-му Гілларі Клінтон.

Саме в той час НАБУ оприлюднило так звану чорну бухгалтерію Партії Регіонів, в якій записано кому, за що і які хабарі давали регіонали.

За даними The New York Times, прізвище політтехнолога Манафорта згадується в амбарній книзі 22 рази. І він отримав за послуги майже 13 мільйонів доларів. Цей скандал тоді став причиною відставки Манафорта з посади керівника виборчої кампанії Трампа. А згодом і предметом розслідування зв’язків президента США з Кремлем.

Злив такої інформації штабу Клінтон міг плачевно закінчитися для Трампа. Тож, мабуть, невипадково президент оприлюднив у своєму Twitter скандальний запис від Розенблата. І навіть зробив коментар до статті Луценка в The Hill.



Російська змова зникає, а українська про допомогу Клінтон постає.

Журналісти запитали в самого Розенблата: звідки в нього таємно записана розмова начебто Ситника. Але, як і очікувалося, сказав, що підкинули.

А далі пішло-поїхало. Луценко пообіцяв перевірити інформацію від Розенблата і навіть відкрити кримінальне провадження про можливе втручання директора НАБУ у вибори в США.

Ще один важливий нюанс інтерв’ю Луценка виданню The Hill – про 4 мільйони доларів технічної допомоги, виділених урядом США на реформу прокуратури. Але цих грошей в ГПУ так і не побачили.

У 2016-му, коли ГПУ ще очолював Шокін, у привласненні цих коштів підозрювали тодішнього заступника генпрокурора Давіда Сакварелідзе. А тепер, як випливає з інтерв’ю Луценка, мільйони могли розчинитися в американському посольстві.

Про неотримані ГПУ 4 мільйони доларів з Держдепу США Фактам тижня відповіли таке.

– За браком політичної волі з боку України, як наприклад, з боку Генеральної прокуратури, ми виконуємо наші обов’язки перед американськими платниками податків, і переміщуємо кошти допомоги туди, де вони можуть привести до позитивних змін.

У ЗМІ вже активно обговорюють можливі прізвища з того списку. Серед яких антикорупціонери Шабунін, Сакварелідзе, Лещенко та Найєм.

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Відреагував на скандал навколо Йованович і президент Порошенко. І підтримав у конфлікті посла США.

Позиції Йованович аж ніяк не похитнулися. Постріл пройшов повз. Вона щонайменше добуде до кінця терміну своєї каденції, який збігає за два місяці. А от як це позначиться на наших відносинах з дуже важливим партнером, який найбільше підтримує Україну у протидії російській агресії – питання.

Нагадаємо, доказів впливу Росії на хід виборів президента США у 2016 році шляхом змови з Дональдом Трампом і його людьми спецпрокурор Роберт Мюллер не знайшов.