Міська електричка у зв’язку з переходом на літній час змінить розклад руху.

Розклад міської електрички 31 березня зміниться через перехід на літній час.

Оновлений розклад буде розміщений на всіх зупинках міської електрички та офіційному сайті Київпастрансу в неділю.

До слова, Укрзалізниця також попередила пасажирів про відкорегований графік руху пасажирських та приміських потягів. У квитках на 31 березня вже вказані необхідні зміни.

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Міська електричка змінює розклад з 31 березня / 2 фотографии

Нагадаємо, перехід на літній час відбудеться в ніч з суботи, 30 березня, на неділю, 31 березня. Годинники переведуть о третій годині ночі на годину вперед.

Джерело: Київпастранс

Фото: Укрзалізниця