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Міська електричка змінює розклад з 31 березня

Міська електричка у зв’язку з переходом на літній час змінить розклад руху.

Міська електричка змінює розклад з 31 березня

Розклад міської електрички 31 березня зміниться через перехід на літній час.

Оновлений розклад буде розміщений на всіх зупинках міської електрички та офіційному сайті Київпастрансу в неділю.

До слова, Укрзалізниця також попередила пасажирів про відкорегований графік руху пасажирських та приміських потягів. У квитках на 31 березня вже вказані необхідні зміни.

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Міська електричка змінює розклад з 31 березня / 2 фотографии

Нагадаємо, перехід на літній час відбудеться в ніч з суботи, 30 березня, на неділю, 31 березня. Годинники переведуть о третій годині ночі на годину вперед.

Джерело: Київпастранс

Фото: Укрзалізниця

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