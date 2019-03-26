Прикордонники на адмінкордоні з окупованим Кримом затримали бойовика з так званого батальйону Руської православної армії з позивним “Домовой”.

Уродженець Кіровоградської області, який проживав у Криму, намагався потрапити через КПП Чонгар на материкову Україну.

Під час перевірки його особи, прикордонники встановили, що цей чоловік у 2014 році був бойовиком “ДНР”.

Він розповів, що 2014 року жив з родиною на території РФ, і повертався в Україну через вже закритий на той час пункт пропуску Успенка.

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Саме тоді, з його слів, він був завербований російськими спецслужбами для участі у військових діях на Донбасі. Після розподілення потрапив до батальйону Руської православної армії.

Згодом найманець повернувся до сім’ї у Росію.

За час перебування на непідконтрольній території України зустрічався з військовими спецпідрозділів РФ, які виконували диверсії проти ЗСУ.

Нагадаємо, в кінці лютого на Донбасі затримали бойовика, який причетний до катастрофи малайзійського Boeing MH17.

Відео: ДПСУ