Сьогодні, 26 березня, у більшості регіонів України невеликий дощ.
Погода 26 березня принесе невеликі дощі майже скрізь, місцями з мокрим снігом.
Вітер переважно західний – до 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла.
На узбережжі морів – до 6° тепла.
Вдень 4-9° тепла, на півдні та Закарпатті подекуди 10-13°.
У Києві сьогодні дощ з мокрим снігом, вдень від 6° до 8° вище нуля.
Читайте: Гороскоп на сьогодні, 26 березня
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на тиждень в Україні з 25 по 29 березня.
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