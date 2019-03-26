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Факти / Україна

Погода в Україні на сьогодні, 26 березня (КАРТА)

Сьогодні, 26 березня, у більшості регіонів України невеликий дощ.

Погода в Україні на сьогодні, 26 березня (КАРТА)

Погода 26 березня принесе невеликі дощі майже скрізь, місцями з мокрим снігом.

Вітер переважно західний – до 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла.

На узбережжі морів – до 6° тепла.

Вдень 4-9° тепла, на півдні та Закарпатті подекуди 10-13°.

У Києві сьогодні дощ з мокрим снігом, вдень від 6° до 8° вище нуля.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 26 березня

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на тиждень в Україні з 25 по 29 березня.

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