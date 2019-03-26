Генеральна прокуратура оголосила підозру громадянці, яка анонімно профінансувала партію.

Правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка здійснила внески на підтримку однієї з політичних партій на загальну суму понад 2,2 млн грн, залишившись при цьому анонімною особою.

Досудове розслідування встановило, що громадянка, усвідомлюючи заборону на анонімне фінансування, вступила в попередню змову з керівником відділення одного з українських банків.

Він,скориставшись службовим становищем та адміністративним впливом на персонал банку, забезпечив незаконне оформлення платежів та підбір осіб, від імені яких були здійснені незаконні банківські операції.

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Підозрювана внесла на рахунок політичної партії понад 2,2 млн грн, при цьому незаконно використавши персональні дані 15 громадян України та не вказавши себе як власника коштів та їх платника.

Жінці оголосили підозру за ч. 4 ст. 159-1 Кримінального кодексу України – порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації.

Слідчі вирішують питання щодо оголошення підозри керівнику відділення банку.

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