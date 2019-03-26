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Скільки українців голосуватимуть не за місцем прописки

Понад 300 тисяч українців скористалися правом на тимчасову зміну місця виборчої адреси.

Скільки українців голосуватимуть не за місцем прописки

З 2 січня до 25 березня 315 725 українців змінили тимчасове місце голосування.

Найбільша кількість заяв від жителів Донецької і Луганської області – 63 869 і 28 834.

Читайте: Правила і табу: як голосувати на виборах 2019

– За останній тиждень було подано понад 210 тис. заяв про тимчасову зміну голосування, а за попередні майже 3 місяці – близько 100 тис., – розповіла голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук.

Раніше у МВС розповіли, що на виборах заборонено звітувати про своє волевиявлення, тобто фотографувати та звітувати про свій вибір.

Фото: Dreamstime

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