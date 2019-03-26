PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Це будуть тисячі жертв! Суперечка Гриценка і Фесенка щодо легалізації зброї

У студії Свободи слова розгорілася дискусія між політологом Володимиром Фесенком та кандидатом у президенти Анатолієм Гриценком щодо легалізації короткоствольної зброї.

Це будуть тисячі жертв! Суперечка Гриценка і Фесенка щодо легалізації зброї

Політолог і керівник Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко зазначив, що в Україні багато негативних випадків використання травматичної зброї.

– Уявімо, що буде вогнепальна зброя. Після війни та майдану у суспільстві є агресивно налаштовані люди. Це будуть тисячі жертв. Я категорично проти цієї ініціативи, – заявив Володимир Фесенко.

Читайте: Гриценко назвав загрози Україні, крім війни з Росією

Анатолій Гриценко, у свою чергу, зазначив, що дійсно на руках в українців багато зброї. Тому легалізацію пройде короткоствольна зброя, яка уже знаходиться на руках у населення.

– Гранати, автомати та кулемети не буде ніхто легалізовувати. Люди повинні спати спокійно, а коли мільйони стволів необлікованих на руках – люди не сплять спокійно, – підкреслив Гриценко.

За словами кандидата в президенти, дозвіл на зброю матимуть лише люди, що пройшли психологічну перевірку.

Раніше Факти ICTV писали, що Анатолій Гриценко планує скасувати призов до армії та легалізувати короткоствольну зброю.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гриценко планує скасувати призов, легалізувати зброю і подвійне громадянство
Реклама, маніпуляції, популізм: як змінювалися рейтинги кандидатів в президенти
Анатолій Гриценко – кандидат у президенти України
Гриценко назвав загрози Україні, крім війни з Росією
Вибори 2019: Дмитро Гнап теж зняв свою кандидатуру
Вибори 2019: Андрій Садовий зняв кандидатуру
Декларації кандидатів у президенти: радянський автопром, нерухомість у Росії та мільйони готівкою
Контрактна армія та зростання економіки: теми виборчої кампанії Гриценка
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка