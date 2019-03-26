У студії Свободи слова розгорілася дискусія між політологом Володимиром Фесенком та кандидатом у президенти Анатолієм Гриценком щодо легалізації короткоствольної зброї.

Політолог і керівник Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко зазначив, що в Україні багато негативних випадків використання травматичної зброї.

– Уявімо, що буде вогнепальна зброя. Після війни та майдану у суспільстві є агресивно налаштовані люди. Це будуть тисячі жертв. Я категорично проти цієї ініціативи, – заявив Володимир Фесенко.

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Анатолій Гриценко, у свою чергу, зазначив, що дійсно на руках в українців багато зброї. Тому легалізацію пройде короткоствольна зброя, яка уже знаходиться на руках у населення.

– Гранати, автомати та кулемети не буде ніхто легалізовувати. Люди повинні спати спокійно, а коли мільйони стволів необлікованих на руках – люди не сплять спокійно, – підкреслив Гриценко.

За словами кандидата в президенти, дозвіл на зброю матимуть лише люди, що пройшли психологічну перевірку.

Раніше Факти ICTV писали, що Анатолій Гриценко планує скасувати призов до армії та легалізувати короткоствольну зброю.