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В Києві відкрили перший інформаційний термінал Нацполіції

В Києві запрацював перший інформаційний термінал Нацполіції.

В Києві відкрили перший інформаційний термінал Нацполіції

За допомогою першого інформаційного терміналу Нацполіції можна буде викликати поліцію, отримати інформацію та консультацію.

Термінал представили біля головного управління Нацполіції.

Він працює за принципом touch screen. За словами заступника глави Нацполіції Костянтина Бушуєва, це спростить процедуру взаємовідносин з поліцією.

Інформаційний термінал також містить функцію Я дитина, за допомогою якої діти можуть повідомити в поліцію в разі необхідності.

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Крім того, за допомогою терміналу можна буде записатися на особистий прийом, зв’язатися з керівником слідства, ознайомитися з картою дільничних офіцерів, дізнатися дані про розшук дітей.

Можна буде також ознайомитися з інформаційними модулями про права людини та статистикою.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Нацполіція замінить автомати Калашникова німецькими МР-5.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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