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Факти / Україна

Вибори 2019: як голосуватимуть моряки у плаванні

Для спеціальних виборчих дільниць, які прибувають на судах у плаванні, ЦВК дозволила самостійно виготовити бюлетені для голосування на виборах 2019.

Вибори 2019: як голосуватимуть моряки у плаванні

Низка виборчих дільниць округу №143, які знаходяться у морі, самі виготовлятимуть бюлетені для голосування на виборах 2019.

Бюлетені повинні бути виготовлені за формою і текстом, які затверджені відповідно до постанови ЦВК №512.

Читайте: Правила і табу: як голосувати на виборах 2019

До речі, раніше ЦВК оприлюднила данні, скільки українців голосуватимуть не за місцем прописки.

Джерело: ЦВК

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