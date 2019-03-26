Суд продовжили арешт керівнику РІА Новини-Україна Кирилу Вишинського до 24 травня 2019 року.

Подільський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури і продовжив Кирилу Вишинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 травня.

Рішення колегія суду прийняла після розгляду клопотання сторони обвинувачення. Однак сторона захисту отримала відмову в задоволенні клопотання про повернення обвинувального акта прокурорам.

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У зв’язку з винесенням такої постанови захист заявив про відвід колегії суддів, мотивуючи своє клопотання упередженістю суддів.

Нагадаємо, 15 травня 2018 року в Києві затримали керівника РИА Новости Украина Кирила Вишинського. Йому оголосили про підозру за ч.1 ст.111 ККУ – Державна зрада.

16 травня Вишинського привезли у Херсон, де 17 травня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Кілька разів йому продовжували арешт.

14 березня 2019 року Вишинського етапували з Херсона до Києва для участі в засіданні Касаційного кримінального суду Верховного суду.