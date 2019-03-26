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Факти / Україна / Політика

За радикала, демократа чи ліберала: як обрати, за кого голосувати (ТЕСТ)

Програми кандидатів на вибори 2019 містять найрізноманітніші обіцянки. Як зрозуміти, за кого голосувати – у матеріалі Фактів ICTV.

Вибори 2019

Вибори президента 2019 відбудуться вже цього тижня. Інформаційний простір рясніє агітаційною рекламою – кожен кандидат закликає вас віддати свій голос за нього.

Тим не менш, кожен четвертий українець ще не визначився з вибором.

Факти ICTV пропонують вам пройти тест, на основі якого ми підберемо вашого ідеального кандидата.

Ми проаналізували програми лідерів президентських перегонів, їх заяви та обіцянки і сформували 10 запитань, відповівши на які, ви дізнаєтесь, хто розділяє ваші погляди.

До речі, Факти ICTV писали, як змінювались рейтинги кандидатів у президенти. 

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