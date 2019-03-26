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Факти / Україна

За стандартами НАТО: Україна розпочне випуск автоматичних гармат

Укроборонпром створить замкнутий цикл з виробництва автоматичних гармат.

За стандартами НАТО: Україна розпочне випуск автоматичних гармат

Укроборонпром об’єднає два підприємства з метою виробництва автоматичних гармат.

Приєднання Заводу точної механіки до Конструкторського бюро артилерійського озброєння дозволить держконцерну налагодити випуск озброєння в режимі замкнутого циклу.

В Укроборонпромі завдяки об’єднанню планують розробити і виробляти 30-мм і 40-мм автоматичні гармати, які зможуть працювати з боєприпасами за стандартами НАТО.

Гарматами будуть обладнуватися вже існуючі зразки бронетехніки, на зразок БТР-3 і БТР-4, а також новітні зразки.

Читайте: Укроборонпром та корупція: чи допоможе реформа концерну

Відповідне рішення тепер повинен прийняти Кабмін, куди направить своє звернення Наглядова ради Укроборонпрому.

Нагадаємо, Укроборонпром оприлюднив відео перших випробувань безпілотника Bayraktar TB2.

Джерело: Укроборонпром

Фото: Укроборонпром

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