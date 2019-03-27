PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Балух у Твері, його кинули до карцеру – правозахисники

Українського політв’язня Володимира Балуха, якого з Криму етапували в російську Твер, посадили до карцеру.

Балух у Твері, його кинули до карцеру – правозахисники

У СІЗО Твері, де за неперевіреними чутками перебуває Володимир Балух, сьогодні ходив громадський активіст Артем Важенков.

За словами правозахисниці Вікторії Івлєвої, він намагався передати передачу, але її не прийняли, оскільки Балух знаходиться у карцері. Передачі йому заборонені.

Наприкінці лютого Балуха перевезли на територію Росію, не повідомивши його родичам і адвокатам.

Читайте: Політв’язня Балуха етапували проти його волі – правозахисники

Нагадаємо, 3 жовтня 2018 року так званий Верховний суд Криму змінив вирок Володимиру Балуху – з 5 років колонії загального режиму до 4 років і 11 місяців.

Джерело: Виктория Ивлева

ФотоКрим.Реалії

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Павло Гриб: керівництво Росії не знає, що таке цінність людського життя
Сенцов погладшав, займається спортом і творчістю – адвокат
Балух знайшовся в СІЗО на території Росії
Балуха вивезли в Краснодар
Балуха вивезли з СІЗО Сімферополя у невідомому напрямку
Політв’язня Балуха етапували проти його волі – правозахисники
Політв’язню Грибу викликали в суд швидку
Через українських моряків: посол ЄС здійснив демарш, але РФ трактувала інакше
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка