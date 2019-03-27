Українського політв’язня Володимира Балуха, якого з Криму етапували в російську Твер, посадили до карцеру.

У СІЗО Твері, де за неперевіреними чутками перебуває Володимир Балух, сьогодні ходив громадський активіст Артем Важенков.

За словами правозахисниці Вікторії Івлєвої, він намагався передати передачу, але її не прийняли, оскільки Балух знаходиться у карцері. Передачі йому заборонені.

Наприкінці лютого Балуха перевезли на територію Росію, не повідомивши його родичам і адвокатам.

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Нагадаємо, 3 жовтня 2018 року так званий Верховний суд Криму змінив вирок Володимиру Балуху – з 5 років колонії загального режиму до 4 років і 11 місяців.

Джерело: Виктория Ивлева

Фото: Крим.Реалії