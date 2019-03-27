У МВС повідомили, що за два дні до виборів не можна публікувати соціологічні опитування.

За два дні до виборів заборонено публікувати результати опитувань громадської думки.

– Ми нагадуємо і про день тиші, в який не можна здійснювати агітацію, в тому числі публічну, від звичайних громадян на вулиці, не кажучи вже про агітацію через ЗМІ, – зазначив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

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Він додав, що санкції за порушення в день тиші незначні, тому покладається на високі етичні стандарти учасників передвиборної гонки.

Варченко закликав українців не займатися агітацією напередодні виборів у соцмережах, за допомогою аватарок у Фейсбуці.

Це не несе за собою ніякого покарання, тому це знаходиться лише в моральній площині українців.

До слова, бюлетень на вибори 2019, який людина помилково може зіпсувати, підлягає обміну на новий після подачі заяви. Помилитися у бюлетені можна тільки один раз.