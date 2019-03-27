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Голосую не по приколу: Вакарчук закликав українців зробити вибір відповідально

Святослав Вакарчук поділився тим, як голосуватиме на виборах президента України 31 березня.

Голосую не по приколу: Вакарчук закликав українців зробити вибір відповідально

Святослав Вакарчук зазначив, що відмовився від балотування на найвищу посаду в державі, але не відмовляється від власної відповідальності за долю країни.

– Дорогі українці, майбутнє не можна виграти в лотерею. Майбутнє – це не прикол. Його здобувають відважні, але й відповідальні, – зазначив співак.

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Він додав, що свобода вимагає відповідальності, а не саркастичної байдужості, а зміни – не випадковість і вимагають наполегливості.

– Перемога – це не персональна амбіція, вона вимагає надійної команди, а не випадкових людей, зібраних на хайпі. Вибори Президента України для мене не прикол, – підкреслив Вакарчук.

Раніше Факти ICTV писали,  що лідер популярного українського гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів про свої політичні амбіції і кінцеву мету.

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