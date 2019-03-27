На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську представники РФ категорично відмовилися говорити про звільнення українських моряків та обмін заручниками за формулою 25 на 25.

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко заявила, що Росія блокує обмін заручниками перед президентськими виборами, 30 березня.

За її словами, представник Росії у ТКГ Борис Гризлов “ховає очі і уникає обговорення проблеми”.

– РФ неприховано чекає нової української влади і будь-кого з президентів, хто поповзе на поклон до Москви і поїде ручкатися з бойовиками на окуповані територій, – зазначила Геращенко.

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Нагадаємо, 27 грудня 2017 року під час великого обміну Україна отримала 74 заручника, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.

Джерело: Iryna Gerashchenko

Фото: Борис Грызлов