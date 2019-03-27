Кандидат у президенти Олександр Мороз відмовився брати участь у виборах і зняв свою кандидатуру.

Кандидат у президенти Олександр Мороз написав заяву про відмову брати участь у виборах президента України 31 березня. Це було вирішено активом Соціалістичної партії.

За словами Мороза, політрада партії проаналізувала хід виборчої кампанії і зробила висновок про підготовку фальсифікації виборів.

– Актив партії вважає недоцільним продовжувати мою участь в кампанії – політичному фарсі, змирившись з його суттю, – написав він.

Мороз зазначив, що з цього моменту його не можна вважати кандидатом на пост президента України.

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Також він прикріпив заяву, яку адресував Центрвиборчкому.

До слова, через те, що терміни для зняття кандидатури з виборів вже пройшли, прізвище Мороза буде в бюлетені.

Нагадаємо, Андрій Садовий, Дмитро Гнап, Сергій Кривонос та Євген Мураєв також зняли свої кандидатури з виборів президента.

Джерело: Олександр Мороз/Facebook

Фото: Громадська організація Ліга інтернів