Генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про досягнення операції Об’єднаних сил за майже рік її проведення.

Командувач операції Об’єднаних сил Сергій Наєв вважає одним з головних здобутків ООС взяття українськими військовими населених пунктів у так званій сірій зоні.

За його словами, під час проведення операції Об’єднаних сил також намагаються донести до жителів Донбасу правдиву інформацію.

– Якщо говорити про успіхи, то це, безперечно, створення зон безпеки в районі проведення ООС та взяття під контроль низки населених пунктів у зоні, яка перебуває поміж нами та ворогом, що зміцнило позиції Об’єднаних сил та самі зони безпеки, – розповів Наєв.

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Крім того, проведення операції Об’єднаних сил дає можливість забезпечувати ремонтно-відновлювальні роботи зруйнованої інфраструктури.

ООС дала змогу оптимізувати структуру сил і засобів та створити чітку вертикаль, яка дозволяє здійснювати ефективне управління військами.

До слова, військові операції Об’єднаних сил збили ударний безпілотник бойовиків на Донецькому напрямку.