Виборчі дільниці в день президентських виборів відкриються о 08.00.

Виборчі дільниці в день виборів президента України 2019 31 березня відкриються о 08.00.

Вони будуть працювати до 20.00. За п’ять хвилин до 20.00 голова дільничної виборчої комісії повідомляє про те, що голосування закінчується.

Однак, ті громадяни, які в 20.00 знаходяться на виборчій дільниці, мають право віддати свій голос.

Право проголосувати мають всі громадяни, яким на момент виборів виповнилося 18 років.

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Нагадаємо, щоб отримати бюлетень і проголосувати, необхідно пред’явити документ, який посвідчує особу. Після того, як член виборчої комісії та виборець розпишуться на контрольному талоні, можна пройти з бюлетенем в кабінку для голосування.

Раніше Факти ICTV писали про те, як правильно заповнити бюлетень і що робити, якщо він зіпсований.