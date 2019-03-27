Сьогодні більшу частину території України вкриють опади у вигляді мокрого снігу.

На всій території країни, крім західних областей і Криму, очікуються опади у вигляді мокрого снігу і дощу.

Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Вночі досить прохолодно – від 2° морозу до 5° тепла. Вдень температура повітря підніметься до 2-6° вище нуля.

У південних і східних областях до 9-11° тепла.

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У Києві сьогодні вночі та вдень випаде мокрий сніг.

Температура вночі – від 1° морозу до 1° тепла, а вдень варто очікувати 2-4° вище нуля.

До слова, цього тижня в Україні буде сонячно, проте без весняного тепла.