PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Погода в Україні на сьогодні, 27 березня (КАРТА)

Сьогодні більшу частину території України вкриють опади у вигляді мокрого снігу.

погода в Украине

На всій території країни, крім західних областей і Криму, очікуються опади у вигляді мокрого снігу і дощу.

Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Вночі досить прохолодно – від 2° морозу до 5° тепла. Вдень температура повітря підніметься до 2-6° вище нуля.

У південних і східних областях до 9-11° тепла.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 27 березня

У Києві сьогодні вночі та вдень випаде мокрий сніг.

Температура вночі – від 1° морозу до 1° тепла, а вдень варто очікувати 2-4° вище нуля.

До слова, цього тижня в Україні буде сонячно, проте без весняного тепла.

Джерело: Гідрометцентр

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка