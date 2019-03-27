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Політ Бойка в Москву: генпрокуратура заведе справу

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що буде заведено справу про незаконний перетин кордону у зв’язку з польотом Бойка і Медведчука в Росію.

Політ Бойка в Москву: генпрокуратура заведе справу

Генпрокуратура зареєструє провадження проти Юрія Бойка і Віктора Медведчука у зв’язку з їх польотом на переговори до Москви.

– Справу буде зареєстровано і відповідна реакція не забариться, – заявив генпрокурор Юрій Луценко.

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У свою чергу, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціював перевірки у Державіаслужбі, Украерорусі, Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, 22 березня Юрій Бойко і Віктор Медведчук прибули на зустріч з російським прем’єром для обговорення газових питань.

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