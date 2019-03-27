Петро Порошенко впевнений, що 31 березня 2019 року Україна пройде “точку неповернення” у СРСР і РФ.

Порошенко в ефірі Свободи слова заявив, що 31 березня буде обраний проєвропейський президент і сформований проєвропейський парламент.

– Вибори будуть вільними, прозорими, чесними, і це дасть можливість пройти точку неповернення до Радянського Союзу, Російської імперії. Точка неповернення – це президентські вибори 2019 року і парламентські, тому що ці дві події … відбуваються в Україні у 2019 році – формування проєвропейської коаліції у Раді і вибір проєвропейського президента, верховного головнокомандувача, гаранта прав громадян, – каже Порошенко.

На його думку, саме такий президент може приймати правильні для країни рішення, проводити необхідні реформи і будувати незалежне майбутнє для України.

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Нагадаємо, що раніше Петро Порошенко назвав свого головного опонента та союзника на виборах 2019.