PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Порошенко: 31 березня 2019 – точка неповернення для України у СРСР

Петро Порошенко впевнений, що 31 березня 2019 року Україна пройде “точку неповернення” у СРСР і РФ.

Порошенко: 31 березня 2019 – точка неповернення для України у СРСР

Порошенко в ефірі Свободи слова заявив, що 31 березня буде обраний проєвропейський президент і сформований проєвропейський парламент.

– Вибори будуть вільними, прозорими, чесними, і це дасть можливість пройти точку неповернення до Радянського Союзу, Російської імперії. Точка неповернення – це президентські вибори 2019 року і парламентські, тому що ці дві події … відбуваються в Україні у 2019 році – формування проєвропейської коаліції у Раді і вибір проєвропейського президента, верховного головнокомандувача, гаранта прав громадян, – каже Порошенко.

На його думку, саме такий президент може приймати правильні для країни рішення, проводити необхідні реформи і будувати незалежне майбутнє для України.

Читайте: Москва сльозам не вірить! Реакція Порошенка на візит Бойка до Москви

Нагадаємо, що раніше Петро Порошенко назвав свого головного опонента та союзника на виборах 2019.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Порошенко про вибори: Мій опонент – Путін
Порошенко розповів, коли Україна перестане імпортувати газ
Вибори 2019: як голосуватимуть моряки у плаванні
Скільки українців голосуватимуть не за місцем прописки
Правила і табу: як голосувати на виборах 2019
За радикала, демократа чи ліберала: як обрати, за кого голосувати (ТЕСТ)
Видачу паспортів продовжать за день і під час виборів – ДМС
“Пожертвувала” 2,2 млн: жінці оголосили підозру за підтримку партії
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка