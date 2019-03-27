За чотири роки президент України Петро Порошенко витратив 1,5 млрд грн на благодійність і підтримку української армії.

Президент України Петро Порошенко витратив 1,5 млрд гривень на благодійність і підтримку ЗСУ.

– Я чотири роки не виводив дивіденди. Я чотири роки витрачав гроші тільки в напрямку благодійної допомоги. І сьогодні обсяги моєї благодійної допомоги дорівнюють 1,5 млрд гривень. Значна частина з них – це підтримка української армії, – сказав він.

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Також він розповів, що його передвиборна кампанія фінансується виключно з його доходу, який задекларований, має чітке походження і з нього заплачені податки.

Раніше Петро Порошенко назвав свого головного опонента та союзника на виборах 2019.