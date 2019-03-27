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Факти / Україна

У дитячому санаторії Бердянська спалах кору

У дитячому санаторії Бердянська (Запорізька область) п’ять осіб захворіли на кір, у тому числі троє дітей.

корь

У дитячому соматичному санаторії Бердянський двоє дорослих і троє дітей заразилися на кір.

Джерелом поширення кору в санаторії стала дитина з села Новопетрівка, яка знаходилася в контакті з хворим на кір.

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Адміністрація санаторію прийняла рішення встановити наявність щеплень від кору у всіх співробітників і брати на оздоровлення лише тих дітей, у яких є довідки про наявність щеплення від кору.

Також тепер в санаторно-курортних картах дітей обов’язкова відмітка про відсутність контакту з хворими.

Нагадаємо, в Україні неможливо оголосити епідемію кору, бо для цього потрібен головний санітарний лікар, якого немає через ліквідацію СЕС.

Джерело: Бердянська міська рада

Фото: Dreamstime

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