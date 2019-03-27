Кандидат у президенти Олег Ляшко в ексклюзивному інтерв’ю для ICTV розповів, чому він хоче скоротити численність депутатів до 250 осіб та як повертатиме тимчасово окуповані Росією території України.

Олег Ляшко став гостем програми Інтерв’ю з кандидатом у президенти про головне на телеканалі ICTV, яка виходить перед виборами президента України.

Головний радикал країни вважає за необхідне ввести в Україні президентську форму правління та зменшити чисельність депутатів до 250 осіб. Ляшко обіцяє прописати процедуру імпічменту президенту та закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради.

– Я пропоную американську модель управління – сильний президент – глава виконавчої влади, і сильний парламент із контрольними повноваженнями, який не дає президенту стати узурпатором.

Забезпечити кожного українця мінімальним продуктовим пакетом кандидат у президенти збирається, працюючи на збільшення виробництва.

– Чим більше виробляється, тим менша ціна. Тому потрібні державні підтримки, державні дотації на сільгоспвиробництво. Мій закон – купуй українське, плати українцям.

Також Ляшко запропонував альтернативу підвищенню цін на комунальні послуги і газ, що було умовою кредитування України Міжнародним валютним фондом. На думку кандидата у президенти, нашій країні потрібно “не кредити брати, а відновлювати економіку, знижувати податки та посилювати інвестиційні стимули для модернізації виробництва”.

– Експортуємо дешеву робочу силу, як за Гітлера. Колись ешелонами вивозили землю і людей.

Згадавши питання продажу землі, Ляшко категорично виступив проти скасування мораторію на продаж сільськогосподарських угідь. За його словами, Україна повинна визначити основою аграрного устрою фермерське господарство на прикладі Польщі, а землі іноземцям продавати за суворими правилами.

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Говорячи про війну на Донбасі, Ляшко заявив, що не вбачає можливим будь-яку гнучкість у переговорах із Кремлем.

– Я готовий сісти з Володимиром Путіним (президент РФ. – Ред.) та говорити на зрозумілій йому мові, але я не здам жодного дюйма національних інтересів. Ніяких “самостійщин”, ніяких автономій, ніякого контролю з боку Кремля, – заявив Ляшко, уточнивши, що готовий не тільки до двосторонніх переговорів з Росією, але за участі посередників з боку союзників України.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський розповів про свої плани повернення окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.