Весняний призов 2019 стартує 1 квітня і триватиме до 30 червня.

Весняний призов в Україні 2019 стартує 1 квітня. Про це йдеться в указі президента №22 від 30 січня.

У цьому році на строкову військову службу в квітні-червні 2019 року призвуть 18 тис. 752 людини.

Із загальної кількості призовників 9 тис.осіб будуть спрямовані у Збройні сили України, 5 тис. 152 – у Національну гвардію, 4 тис. – до Державної прикордонної служби та ще 600 осіб – до Державної спеціальної служби транспорту.

На проведення весняного призову Кабмін виділив 73,79 млн грн.

Обсяг видатків на одного призовника становить 3 тис. 935,13 грн.

Факти ICTV відповідають на головні питання щодо весняного призову 2019.

Кого призвуть.

Призову на військову службу підлягають чоловіки, яким виповнилося 20 років, але не старше 27 років. Молоді люди 18-19 років можуть пройти службу в армії на добровільній основі (за контрактом).

На скільки призвуть.

Ті, хто має ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр будуть звільнені у запас із ЗСУ та інших формувань строкової служби в квітні-травні і жовтні-грудні.

Інші військові, які відслужили встановлені терміни, підуть у запас у лютому, квітні-травні та жовтні-листопаді.

Що загрожує уклоністам.

Закон передбачає різні види покарання за порушення. Так, за неявку у військкомат на призовника накладається штраф. При цьому оштрафовані можуть бути і роботодавці ухильника.

Крім того, за ухилення від призову може бути і кримінальна відповідальність (до трьох років обмеження волі).

Кому можуть дати відстрочку.

Згідно із законом, відстрочку від служби можна отримати на рік, після закінчення якого призовник повинен прийти до військкомату для проходження служби або надання причин для продовження відстрочки. Надати її можуть:

людині, яка є єдиним годувальником сім’ї;

опікуну непрацездатних;

призовнику, який має 2 і більше дітей до 6 років;

людям, які виховують дитину-інваліда або утримують дружину-інваліда;

деяким категоріям педагогічних і медичних працівників;

службовцям церкви;

поліцейським;

тим, хто навчається у вузі;

має медичний діагноз.

Кого можуть звільнити від служби.

Людей, що мають патології зору, органів дихання, зубів, щелеп, травної системи. Повністю звільняються від армії люди з розумовою відсталістю, шизофренію, які страждають на глухоту, сліпоту й інші захворювання.

Крім того, не закликають людей, чиї найближчі родичі (батьки, сестра, брат) померли або стали інвалідами під час служби в армії або зборів військовозобов’язаних.

Не підлягають призову чоловіки, які після закінчення вузу отримали військові звання офіцерського складу, а також ті, хто вже відслужив в армії іншої країни.

Підставою для звільнення також може бути виконання обов’язку служби у військовому резерві протягом термінів першого та другого контрактів. Також до армії не призивають засуджених за злочини.

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Що робити, коли отримав (не отримав повістку).

Призовники, які отримали повістку, повинні з’явитися до військкомату в зазначений час. При цьому з 2016 року факт неотримання повістки не є підставою для того, щоб не прийти до військкомату – з того часу, як починається весняний призов і про це оголошують ЗМІ, якщо людина потрапляє в категорію призовників, вона повинна протягом 10 днів з’явитися до військкомату.

Є лише кілька причин, за якими можна не прийти до військового комісаріату – це стихійне лихо, хвороба, підтверджена лікарняним листом, смерть свого близького родича або близького родича дружини.

Нагадаємо, заступник начальника управління призову та комплектування Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ полковник Валерій Дендебера розповів, що військовослужбовці строкової служби не залучаються до виконання завдань у складі операції Об’єднаних сил на Донбасі.