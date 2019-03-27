Українці, які живуть в Росії не зможуть проголосувати за президента України, перебуваючи на території РФ.

Українці не зможуть проголосувати на виборах президента України, перебуваючи на території РФ, сказав директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

Центральна виборча комісія врахувала позицію МЗС і вирішила не відкривати виборчі дільниці на території Росії.

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– Проведення вільних і чесних виборів на території країни-агресора неможливе і небезпечне для виборців, – сказав Погорельцев.

За його словами, вони зможуть проголосувати на виборчих дільницях у Фінляндії, Грузії та Казахстані.

Він зазначив, що зараз на території РФ знаходяться близько 2 млн українців.

Раніше ЦВК оприлюднила данні, скільки українців голосуватимуть не за місцем прописки.