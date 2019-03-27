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Вибори 2019: як голосуватимуть українці в Росії

Українці, які живуть в Росії не зможуть проголосувати за президента України, перебуваючи на території РФ.

Вибори 2019: як голосуватимуть українці в Росії

Українці не зможуть проголосувати на виборах президента України, перебуваючи на території РФ, сказав директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

Центральна виборча комісія врахувала позицію МЗС і вирішила не відкривати виборчі дільниці на території Росії.

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– Проведення вільних і чесних виборів на території країни-агресора неможливе і небезпечне для виборців, – сказав Погорельцев.

За його словами, вони зможуть проголосувати на виборчих дільницях у Фінляндії, Грузії та Казахстані.

Він зазначив, що зараз на території РФ знаходяться близько 2 млн українців.

Раніше ЦВК оприлюднила данні, скільки українців голосуватимуть не за місцем прописки.

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