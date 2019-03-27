Анексія Криму роз’єднала родини і країни. 5 років минули від дня псевдореферендуму і прірва між Росією та Україною лише поглиблюється. В Криму окупаційна влада анексію називає “возз’єднанням” і відзначає як свято.

Проте з кожним роком масштаби гуляння все менші. В Севастополі пройшов невеличкий військовий парад, в якому брали участь “байкери” та “козачки” і на березі моря росіяни провели екскурсії по кількох військових кораблях.

А ввечері влаштували безкоштовний концерт, на якому головним солістом був Володимир Путін. Президент Росії продовжив войовничу риторику і порівняв кримчан з солдатами.

Спікер Держдуми В’ячеслав Володін пішов ще далі і сказав, що Крим начебто був 23 роки під “українською окупацією” і Росія вимагатиме компенсації.



Святкували в Криму недовго – швидко прийшло усвідомлення, що насправді відбувається. Росія обіцяла золоті гори і купу грошей, а вийшло як завжди.

Більше того Крим з курортного півострова перетворюється на закриту військову базу. Тепер тут замість автобусів з туристами, все частіше можна побачити колони військової техніки.

Для тих, хто не погоджується з такою політикою мілітаризації та утисками свободи – російські спецслужби приготували два шляхи: смерть або в’язниця.

Кремль у Криму проводить політику русифікації. За даними Меджлісу за 5 років на півострів переселено пів мільйона росіян з Півночі, Сибіру, інших регіонів. Лише до Севастополя 200 тисяч.

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Зараз Крим темна пляма на світовій мапі. Окупована територія під санкціями з серйозними економічними і соціальними проблемами, коли ціни ростуть, а зарплати ні, відзначають аналітики.

У першу чергу виникли серйозні проблеми з водою, яка йшла з материкової частини України. Тепер півострів поступово перетворюється на пустелю.

Але на публіці у Криму Путін повторює стандартні слова про півострів, який повернувся у рідну гавань. Говорить, що каші з нинішнім керівництвом України не звариш.

Коли діалог про повернення Криму почнеться? На це запитання зараз ні в кого немає відповіді.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму не залишилося україномовних шкіл.