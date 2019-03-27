Гіперінфляція, ріст цін та бідність – наслідки безконтрольного друку грошей, не підкріплених товарами та послугами. Проте з цього правила є виключення.

Випуск національної валюти відбувається, коли необхідно замінити старі купюри на нові, або коли економіка росте, і цей ріст необхідно підкріпити новою порцією готівки.

Друк валюти, не підкріпленої реальними товарами і послугами, може призвести до гіперінфляції за наявності двох факторів, як це було на початку 90-х років:

великий дефіцит бюджету – на рівні 40% і більше; дефіцит товарів і обвал цін.

Проте, якщо випуск додаткових грошей направити на розвиток малого та середнього бізнесу, це може зіграти роль локомотива для економіки.

Але і тут важливе виконання кількох умов:

прибуток з кожної вкладеної гривні має бути максимальним (таку вигоду може забезпечити створення новітніх конкурентоспроможних технологій);

результат має бути швидким – щоб вливання додаткових грошей не встигло спричинити великої інфляції;

щоб жодна купюра не була вкрадена, інакше все марно – країна звалиться в прірву гіперінфляції.

У країнах зі стабільною економію випуск надлишкової готівки може навіть піти на користь: стимулювати купівельну активність людей, призведе до розширення виробництва, створення нових робочих місць і, як наслідок, ще більшої купівельної активності.

До таких прийомів періодично вдаються США, Німеччина, Великобританія, Японія та інші країни.

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На початку березня у Нацбанку повідомили, що сприятливі фактори забезпечують переважання пропозиції валюти над попитом на міжбанківському валютному ринку і зміцнення гривні.