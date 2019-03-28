Вибори 2019 вже цього тижня. Чому слід йти на вибори та що вирішить ваш голос, скільки українців готові проголосувати та як голосують у Європі – у матеріалі Фактів ICTV.

Вибори президента 2019 досягають свого піку – вже за декілька днів відбудеться голосування. У неділю, 31 березня, з 8:00 ранку до 20:00 вечора українці матимуть можливість обрати нового гаранта.

Якщо ви ще не визначились, раніше Факти ICTV писали, як обрати свого кандидата та навіть робили тест Хто ваш кандидат.

Чому треба йти голосувати?

В Україні голосування – це не примус і не обов’язкова умова. Це скоріше особиста справа кожного громадянина.

Однак, не слід забувати, що це основна складова демократичного суспільства. Це те, що відрізняє нас від диктатури або від патріархату – ми самостійно можемо обирати собі президента.

– Кожен громадянин повинен розуміти: якщо він хоче, щоб в країні щось змінювалось, треба ходити на вибори. Щоб потім не говорити, що я не маю стосунку до тих політиків, – нагадує політолог Тарас Загородній.

Він додає, що громадяни, які не приходять, віддають рішення у руки інших виборців, а це переважно старше покоління.

– Якщо ти не прийдеш, за тебе проголосує хтось інший, особливо зі старшого покоління. Тут крадуть не голос, а твоє майбутнє. Якщо ти хочеш змін в країні, то повинен ходити на вибори.

Лідери думок мобілізували сили і закликають громадян проявити свідомість. Співак Святослав Вакарчук запустив флешмоб #ГолосуюНепоПриколу, де закликає українців серйозно поставитись до виборчого процесу та проголосувати:

– Свобода вимагає відповідальності, а не саркастичної байдужості, а зміни – не випадковість і вимагають наполегливості, – зазначає співак.

Окрім того, у мережі запустили проект, який закликає поставити світовий рекорд з селфі за 24 години. Сенс полягає у тому, аби сфотографуватись навпроти дільниці (ні в якому разі не з бюлетенем і не у кабінці для голосування, бо це незаконно) і викласти фото на інтерактивну карту.

Чи буде рекордна явка?

За даними останніх соціологічних досліджень, 53% українців однозначно підуть голосувати, а ще 31% вагаються.

Політичний експерт Тарас Загородній не виключає, що цьогоріч явка може перевищити показники минулих років (у 2010 явка була 66,76% у першому турі та 69,15% – у другому, у 2014 році – 59,48%).

По-перше, найбільший період в історії України держава проіснувала без виборів – п’ять років. Раніше ж кожні 2-3 роки відбувались голосування – у 2004 році відбулись президентські вибори, вже у 2007 році – парламентські, потім у 2010 знову президентські, у 2012 – парламентські.

У 2014 році, після Революції Гідності, відбулось оновлення складу парламенту, обрали нового президента і п’ять років прожили без змін.

По-друге, Загородній прогнозує високу явку молодого електорату, порівняно з минулими роками:

– Фактор Зеленського – є ймовірність, що прийде багато молоді, яка раніше вибори ігнорувала. Це може додати ще 5%. Тобто явка може скласти до 75%. У 80% я не вірю, але така імовірність теж існує. Багато людей хочуть своїм приходом на виборчу дільницю показати протест проти того, що відбувається в країні.

Втім, якщо явка буде на порядок вище, аніж прогнозують соціологи – це вже привід сумніватись у чесності виборів.

– Головне, щоб ми вчасно зупинились і явка не дійшла до 100%. Я думаю, що це буде 60% +, але не 80-90%. Такою є об’єктивна реальність, – зазначає політолог Євген Магда.

Рухаємось в Європу?

Українцям є на кого рівнятись. Наша явка на вибори у 55-65% завжди була низькою, порівняно з європейськими країнами, де норма 70% та вище. Високий рівень соціальної відповідальності, або менталітет, або інший фактор дозволяє абсолютній більшості брати участь у державотворенні.

Вибори президента Франції у 2017 році. У першому турі явка склала 77,77% , у другому – 74,56% .

, у другому – . Вибори у Бундестаг у Німеччині у 2017 році. Явка – 76,2% .

. Парламентські вибори в Італії у 2018 році. Явка – 72, 93% .

. Парламентські вибори у Нідерландах у 2017 році. Явка 81,9%.

У порівнянні з цими цифрами, 59,48% на виборах президента у 2014 році – трохи замало.

Ряд країн вдалися до іншого методу – запровадили обов’язковість голосування. У Бельгії, наприклад, перша неявка на вибори обійдеться у 50 євро, друга – у 125 євро, а на четвертий раз громадянин позбавляється виборчого права на 10 років. На останніх виборах явка там склала 89,45% виборців.

У Люксембурзі також передбачена система штрафів. Додатково, той, хто ігнорує своє право, не може працювати на державних та муніципальних посадах. Наприклад, вчителем, якому платять гроші з державного бюджету, влаштуватись не вийде. У Люксембурзі остання зареєстрована явка склала 89,66%.

Подібні системи обов’язкового голосування працюють у Австралії, Греції, Сінгапурі, Аргентині та Мексиці.

Тільки від українців залежить, якою буде наша держава завтра – чи відновиться мир на Донбасі, або ж він так і залишиться самопроголошеною республікою, чи вступимо ми до Європейського Союзу, або ж налагодимо відносини з Росією, чи продовжимо співпрацювати з МВФ, або знайдемо альтернативу. Список можна продовжувати безкінечно.

У кожного з 37 кандидатів (не враховуючи тих, хто знявся) своє бачення країни, яке він буде реалізовувати наступні п’ять років. Задати цей вектор – завдання виборців, яке ми не маємо права ігнорувати.

Наостанок, Факти ICTV пропонують пройти тест, на основі якого ми підберемо вашого ідеального кандидата.







Лілія Ященко