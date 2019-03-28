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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

50 тис. на місяць: де в Україні платять більше, ніж в Польщі

У сферах будівництва і транспорту значно зросла заробітна плата, чому сприяла міграція людей на заробітки.

50 тис. на місяць: де в Україні платять більше, ніж в Польщі

Нестача робочих рук змусила українських роботодавців переглянути підходи до оплати праці. За даними опитування Міжнародного кадрового порталу HeadHunter, представники всіх галузей, де зросла кількість вакансій, були змушені збільшити ставки зарплати працівникам та нарахування бонусів.

Крім того, роботодавці все частіше відходять від прив’язки виплат до ефективності роботи. У свою чергу, претенденти отримали можливість високо цінувати себе і перебирати пропозиціями, про що свідчать конкретні приклади.

– Я зателефонував одному мулярові, який робив облицювальну кладку мого будинку. Його колеги поїхали в Польщу, де працюють вахтовим методом, живуть далеко від сім’ї і мають при цьому по 18-20 тис. грн в місяць.

А він через травму ноги тоді разом з ними не поїхав. Зараз працює під Черкасами. Заробляє до 50-55 тис. гривень на місяць, – розповідає замовник будівництва Сергій Леуський.

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Також, за даними HeadHunter, кількісне зростання вакансій відбулося в таких професійних сферах, як робочий персонал, виробництво і транспорт. Пов’язані з цими сферами компанії продемонстрували кардинальну зміну підходів, значно підвищивши конкурентні позиції вітчизняного ринку праці.

Нагадаємо, як не потрапити на гачок аферистів при пошуку роботи за кордоном.

Джерело: 112 Україна

Фото: Pixabay

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