PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

BBC вибачилася перед Порошенком і готова виплатити компенсацію

BBC принесла вибачення президенту України Петру Порошенку за матеріал про його зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Петро Порошенко

BBC принесла вибачення президенту України Петру Порошенку за матеріал, в якому стверджувалося, що він заплатив за продовження зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

BBC готова відшкодувати Порошенку завдані збитки і судові витрати.

Відповідний матеріал з’явився на сайті BBC у травні 2018 року, проте згодом був видалений.

– Ми вважали, що у цих публікаціях було зроблено менш серйозне ствердження, спрямоване на адресу пана Порошенка, але з огляду на те, що Високий суд дійшов висновку, що це твердження було представлене у викладеному вище ключі, ми раді визнати, що воно було хибним, – сказав юрист BBC.

Читайте: Порошенко розповів про свій план П

У матеріалі йшлося про те, що президент України нібито заплатив юристу Трампа Майклу Коену $400 тис. для того, аби їхня зустріч тривала довше.

До слова, президент Петро Порошенко розповів, що за чотири роки витратив близько 1,5 млрд грн на підтримку ЗСУ і благодійність.

Джерело: ВВС Україна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Порошенко розповів про свій план П
Порошенко розповів, скільки витратив на благодійність і підтримку ЗСУ
Будь-якими засобами: Трамп вимагає здійснити висадку на Місяць до 2024 року
Через кіберзагрози: Трамп продовжив режим надзвичайного стану
Порошенко: 31 березня 2019 – точка неповернення для України у СРСР
Порошенко про вибори: Мій опонент – Путін
Порошенко розповів, коли Україна перестане імпортувати газ
Трамп визнав Голанські висоти територією Ізраїля: що буде з Кримом
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка