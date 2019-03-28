BBC принесла вибачення президенту України Петру Порошенку за матеріал про його зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

BBC принесла вибачення президенту України Петру Порошенку за матеріал, в якому стверджувалося, що він заплатив за продовження зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

BBC готова відшкодувати Порошенку завдані збитки і судові витрати.

Відповідний матеріал з’явився на сайті BBC у травні 2018 року, проте згодом був видалений.

– Ми вважали, що у цих публікаціях було зроблено менш серйозне ствердження, спрямоване на адресу пана Порошенка, але з огляду на те, що Високий суд дійшов висновку, що це твердження було представлене у викладеному вище ключі, ми раді визнати, що воно було хибним, – сказав юрист BBC.

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У матеріалі йшлося про те, що президент України нібито заплатив юристу Трампа Майклу Коену $400 тис. для того, аби їхня зустріч тривала довше.

До слова, президент Петро Порошенко розповів, що за чотири роки витратив близько 1,5 млрд грн на підтримку ЗСУ і благодійність.