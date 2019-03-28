Бійці Національного корпусу вчинили в Києві напад на громадських активістів. Серед постраждалих – багатодітна мати, яка отримала струс головного мозку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник ГО Центр громадської взаємодії Команда Кличка Ганна Старостенко.

– Справжні чоловіки захищають кордони держави, а бійці Національного корпусу воюють із багатодітними матерями! Сьогодні о 14:00 орієнтовно 15 бойовиків зчинили черговий напад в столиці.

Група молодиків міцної статури, в балаклавах, з символікою Національних дружин, силоміць вдерлася до приміщення за адресою Марини Цвєтаєвої, 13, в якому знаходиться громадська організація Центр громадської взаємодії Команда Кличка, – розповіла Старостенко.





































Бойовики Нацкорпусу побили багатодітну активістку в Києві – Старостенко / 9 фотографий

За її словами, під час захоплення приміщення декілька людей, що знаходилися всередині, отримали тілесні ушкодження. Однією з постраждалих стала активістка громадської організації Центр громадської взаємодії та мати трьох дітей. В жінки діагностували струс головного мозку.

– В мене одне питання – скільки можна? Ці безпринципні “дружини” не вперше безкарно нападають та залякують активістів! В них не вистачає навіть мінімальної поваги до людей, які не розділяють їхню думку! – написала керівник ГО.

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Вона нагадала, що напади на активістів є кримінальним правопорушенням та повідомила, що представники Центру громадської ініціативи вже подали відповідну заяву до поліції.

– Вимагаємо від правоохоронців прозорого розслідування цього інциденту та покарання винних! – наголосила Ганна Старостенко.