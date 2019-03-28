31 березня в Україні пройдуть вибори президента. Аби не зіпсувати історичний момент, варто знати, чого не можна робити на виборчій дільниці?

Голосування на президентських виборах розпочнеться 31 березня о 8.00 і триватиме до 20.00.

Передусім, не забудьте взяти документи, можна прихопити з собою друзів та родину, але в кабінку для голосування – лише по одному.

Виключення для тих, хто не може за себе проголосувати, приміром, через проблеми із зором.

На допомогу беріть довірену особу, але обов’язково попередьте про це голову комісії.

В кабінку можна зайти з неповнолітньою дитиною і навіть з твариною, але стежте, аби вони не пошкодили бюлетень.

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Приносити на дільницю портрет кандидата-фаворита заборонено. Те саме стосується кепок, пакетів, значків, футболок з обличчями омріяного президента.

Клеїти портрети кандидата на стовпах теж не можна, бо це агітація.

У бюлетені, крім галочки чи плюсика за кандидата, можна проявити творчість (вірші, карикатури, лайка), але так, щоб не зіпсувати.

Пам’ятайте, зіпсований бюлетень – той, за яким неможливо з’ясувати волю виборця. Якщо, наприклад, ви зазначили одразу кількох кандидатів або взяли і закреслили усіх. Якщо помилково проголосували не за того, вийдіть з кабінки і попросіть новий.

Навіть і не думайте виносити бюлетень за межі дільниці. Бо таке порушення може загрожувати не просто штрафом, а кримінальною відповідальністю.

І ще одне – жодних селфі у виборчій кабінці та фото з відкритим бюлетенем, бо це порушення таємниці голосування.

Не можна про свій вибір розповідати публічно і не намагайтеся ні агітувати, ні впливати на волевиявлення інших, а тим більше на виборчій дільниці когось бити, калічити і погрожувати фізичною розправою. За це – аж до 5 років тюрми.

І про зовнішній вигляд – у костюмі супермена, бетмена, жінки-кішки, людини-павука, будь-якого іншого персонажа краще не приходьте.

Також не можна безпосередньо на дільниці вживати алкоголь, курити, порушувати громадський порядок, заважати роботі членів комісії, поліцейських, журналістів і спостерігачів.

Як проголосувати на виборах, хто має право та що необхідно взяти з собою на виборчу дільницю – в матеріалі Фактів ICTV.