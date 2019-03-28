В Україні вже з завтрашнього дня починає поступово повертатися тепло.

З 29 березня в Україну повертається тепло, на вихідних очікується до 17 градусів тепла.

Так, у суботу, 30 березня, в Україні очікується сонячна погода. Стовпчики термометрів у західних областях покажуть до +17 градусів, у східних – до +16 градусів. У Києві у суботу вдень 14-16 градусів вище нуля, вночі 2-4 градуси.

У неділю, 31 березня, теж буде сонячно і тепло до +17 градусів. Дощів не прогнозується.

Потім з 1 квітня знову трохи похолодає на 2-5 градусів у західних областях України, а 2 квітня температура знизиться у більшості регіонів. Але вже 3-4 квітня стовпчики термометрів знову почнуть радувати українців і покажуть до +15 градусів.

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Нагадаємо, що вчора у більшості областей України випав весняний сніг. Весняний сюрприз спровокував активний обмін думками у соцмережах.

Джерело: Наталія Діденко