Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.

Другий тур виборів президента України у 2019 році призначений на 21 квітня.

У ньому братимуть участь двоє кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів виборців.

Однак другий тур проведуть тільки в тому випадку, якщо ні за одного з кандидатів на пост президента України не віддадуть голоси більше 50% виборців.

Дебати в Україні не прижилися, проте бували випадки, коли вони проводилися між кандидатами в президенти, які потрапили до другого туру.

Деякі політики не проти взяти участь у дебатах навіть у першому турі виборів.

Нещодавно у Верховній Раді внесли законопроект щодо обов’язкових дебатів у другому турі.

Народний депутат Ірина Геращенко вважає, що подібний крок необхідний для того, аби виборці могли зробити усвідомлений вибір.

Читайте: Вибори в Україні 2019 – кандидати

Перед другим туром можна буде змінити місце голосування, якщо ви не встигли або не захотіли робити це в першому турі.

Сьогоднішні рейтинги говорять про те, що найбільші шанси на вихід у другий тур зберігають троє кандидатів – Петро Порошенко, Юлія Тимошенко і Володимир Зеленський.

Результати другого туру виборів президента повинні оголосити до 1 травня, після чого до 4 травня їх опублікують в газетах Голос України та Урядовий Кур’єр.

Обраний президент почне виконувати обов’язки до 3 червня.

До слова, президент Петро Порошенко впевнений, що 31 березня 2019 року Україною буде пройдена “точка неповернення” в СРСР.