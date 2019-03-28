Михайло Шнайдер повідомляє про те, що у Києві більше немає нелегальних газових заправок.

Мер Києва Віталій Кличко прибрав усі нелегальні газові заправки в місті, так що НП, подібно Кропивницькому, Києву не загрожує. Про це заявив політичний блогер Михайло Шнайдер в соціальній мережі Facebook.

– Напевно, багато хто вже чув, що вчора в Кропивницькому вибухнула газова заправка. Постраждало троє людей, слава Богу, всі залишилися живі. За однією з версій ДСНС, причина – порушення правил безпеки. Зрозуміло, що газова заправка – це об’єкт підвищеної небезпеки. І за неї повинні пильно стежити всілякі служби. Пам’ятаю, на Шулявці поруч з мостом теж була газова заправка. Журналісти підрахували, що, якщо трапиться НП, вибухова хвиля від неї докотиться до Повітрофлотського мосту. Уявляєте масштаби катастрофи ?, – задався питанням блогер.

За його словами, проблема полягає в тому, що оформити всі дозволи на газову заправку (адже це небезпечний об’єкт і він повинен знаходитися на великій відстані від житлових будинків) дійсно складно.

– Ось і працюють тисячі заправок по всій Україні за невеликий відкат на свій страх і ризик. Плюс до всього – не платять податки в бюджет. Ну а в Києві ситуація з газовими заправками набагато краща, ніж по всій країні. Пару років тому я особисто бачив, як Кличко перевіряв демонтаж газової заправки на Григоренка. Проїжджав повз, зупинився, дізнався подробиці. На той момент, а це був 2017 рік, в місті було 236 нелегальних газових заправок. Деякі з них отримали дозвіл і стали законними, а близько двох сотень демонтували. Тобто мінус 200 меганебезпечних об’єктів у Києві, – підкреслив Шнайдер.

Він вважає, що заслуга в тому, що в Києві таких НП не виникає, належить меру столиці.

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– Товариші, які заправляються газом, мені днями розповіли, що залишилися тільки легальні заправки. На них заправники гордо вивішують дозволи. І це, безперечно, заслуга Віталія. Особисто я категорично проти того, щоб в місті були нелегальні газові заправки. Адже вони потенційно небезпечні. А це вже питання нашої спільної безпеки. Сподіваюся, що недавній випадок в Кропивницькому буде тільки одиничним НП. І дуже добре, що в Києві це питання повністю вирішене, – резюмував Михайло Шнайдер.

Нагадаємо, в Кропивницькому вибухнула газова заправка.