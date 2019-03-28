Опалення у Києві вимкнуть після того, як середньодобова температура підніметься до 8° тепла.
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що подачу тепла у будинки Києва планують вимкнути після того, як середньодобова температура підніметься до 8° тепла.
Для завершення опалювального сезону зазначена температура має утримуватися щонайменше три доби.
– Щодо установ соціальної сфери та житлових будинків, ми орієнтуватимемось на температуру повітря, – сказав Пантелеєв.
Можливість подати заяву для припинення подачі тепла на сьогодні є в ОСББ та підприємств.
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До слова, Нафтогаз з 1 квітня знизить тарифи на газ для промислових споживачів.
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