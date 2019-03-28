Затори у Києві паралізували рух у центральній частині столиці.
Станом на 19.00 в столиці налічується більше 15 ДТП, що ускладнює рух.
Найбільше заторів традиційно в центрі Києва.
Вони паралізували бульвар Тараса Шевченка, вулицю Льва Толстого, Басейну, Саксаганського, Хрещатик і Велику Житомирську.
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Також ускладнено рух на вулиці Набережно-Хрещатицькій і Юрія Іллєнка, на бульварі Дружби народів і Повітрофлотському проспекті.
Затори спостерігаються на мосту Метро і Північному. На мосту Патона аварія.
На Лівому березі затори спостерігаються тільки на вулиці Миколи Бажана.
Раніше Факти ICTV публікували схему об’їзду Шулявського моста на час ремонту.
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