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Одразу після виборів: в Одесу прибудуть два кораблі НАТО

В Одесу 1 квітня прибудуть два кораблі НАТО для патрулювання в Чорному морі.

Одразу після виборів: в Одесу прибудуть два кораблі НАТО

В Одесу 1 квітня прибудуть Фрегат Королівських ВМС Канади Торонто і фрегат ВМС Іспанії Санта Марія, які входять 2 постійну військово-морської групи НАТО (SNMG2).

Капітани кораблів НАТО проведуть зустрічі з представниками ЗСУ та місцевої влади.

Читайте: У порт Одеси зайшов корабель ВМС Франції Capricorne

Крім того, у спеціально відведений час на кораблі будуть пускати відвідувачів.

Нагадаємо, Конвенція Монтре (1936) регламентує перебування військових кораблів нечорноморських держав не більше 21 дня. У 2019 року в Чорне моря два рази заходив американський есмінець Дональд Кук.

Джерело: Embassy of Canada in Ukraine

ФотоEmbassy of Canada in Ukraine

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