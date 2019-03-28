В Одесу 1 квітня прибудуть два кораблі НАТО для патрулювання в Чорному морі.
В Одесу 1 квітня прибудуть Фрегат Королівських ВМС Канади Торонто і фрегат ВМС Іспанії Санта Марія, які входять 2 постійну військово-морської групи НАТО (SNMG2).
Капітани кораблів НАТО проведуть зустрічі з представниками ЗСУ та місцевої влади.
Читайте: У порт Одеси зайшов корабель ВМС Франції Capricorne
Крім того, у спеціально відведений час на кораблі будуть пускати відвідувачів.
Нагадаємо, Конвенція Монтре (1936) регламентує перебування військових кораблів нечорноморських держав не більше 21 дня. У 2019 року в Чорне моря два рази заходив американський есмінець Дональд Кук.
Джерело: Embassy of Canada in Ukraine
Фото: Embassy of Canada in Ukraine
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+