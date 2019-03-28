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Факти / Україна / Політика

Оголосили мобілізацію: бойовики на Донбасі блокують вибори

Окупанти на Донбасі оголосили мобілізацію, щоб місцеві не змогли проголосувати на виборах президента України.

Оголосили мобілізацію: бойовики на Донбасі блокують вибори

Окупанти на Донбасі вигадали спосіб, як заблокувати можливість місцевих мешканців проголосувати на виборах президента України 2019, приїхавши на виборчі дільниці на підконтрольну Києву територію.

Щоб обмежити виїзд людей з тимчасово окупованого Донбасу, бойовики оголосили мобілізацію працівників бюджетних установ, яка розпочалася 23 березня, повідомляє розвідка ЗСУ.

Хитрість у тому, що військові збори повинні тривати десять днів, що не дозволить бажаючим віддати свій голос на виборах 2019.

Читайте: Точний удар: ЗСУ знищили бліндаж окупантів на Донбасі

При цьому “військові комісаріати” погрожують розшукувати людей, які проігнорують заклик окупантів поповнити ряди військ ворога.

Нагадаємо, незадовго до президентських виборів в Україні Росія почала збільшувати поставки озброєння на Донбас.

Фото: dsnews

Джерело: Міноборони

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