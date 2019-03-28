Президент України Петро Порошенко підписав доопрацьований закон про трансплантацію.

Президент Петро Порошенко підписав зміни в законопроект №9461-д щодо трансплантації анатомічних матеріалів людині. Це дасть можливість розблокувати припинену з 1 січня трансплантацію.

У травні 2018 року Верховна Рада прийняла закон про посмертне донорство (№2427). Цей документ набув чинності 1 січня 2019 року. В цей же час втратив чинність закон про трансплантацію, який діяв раніше (№1007).

Читайте: Новий закон про трансплантацію: що зміниться для українців

Частину норм нового закону виявилося неможливо реалізувати через відсутність інформаційної системи трансплантації. Через це парламент планував відстрочити до 2020 року набрання чинності законом, але рішення не було прийнято.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи запрацює в Україні система трансплантації органів.