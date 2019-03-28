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Факти / Україна / Політика

Порошенко розповів про свій план П

Президент України Петро Порошенко сказав, що у нього є план П на випадок поразки на виборах.

Порошенко розповів про свій план П

Президент України Петро Порошенко розповів, що розраховує на перемогу на виборах, але не виключає поразки.

– Так, у мене є план. Тільки він не план Б. На відміну від плану Ю, або плану Зе, у мене є план П. І план П – це побудувати велику країну вільних, багатих і щасливих людей. І цей план, коли ми йдемо своїм шляхом. Цей план привести країну до повного членства в ЄС і НАТО, – сказав він.

Порошенко зазначив, що в цьому напрямі вже виконана велика робота, включаючи зміни до Конституції і реформи, які готують до відповідності України критеріям членства.

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Він додав, що санкції проти РФ продовжаться до тих пір, поки агресор не звільнить українську територію.

– Я прошу одне – ми можемо перемогти. Точно. Навіть відкрию вам таємницю – не може бути президентом країни в умовах війни людина, яка не вірить у перемогу. Тому що, якщо немає віри в перемогу, ніяка армія, ніяка мужність країну не врятує, – сказав Порошенко.

До речі, за чотири роки Порошенко витратив 1,5 млрд грн на благодійність і підтримку української армії.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: Адміністрація Президента

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