Технічні члени у виборчкомах можуть стати проблемою у день проведення волевиявлення.

Деякі кандидати з “нульовою” кампанією на виборах президента України 2019 продали свої квоти і направили до виборчкомів технічних членів.

У Комітеті виборців України прогнозують, що ці технічні члени можуть перешкодити уникнути фальсифікацій у день проведення волевиявлення.

На думку гендиректора КВУ Олексія Кошеля, існує ймовірність, що велика кількість технічних членів опиняться саме у дільничних виборчих комісіях.

Також існує ризик, що технічні члени, які працюють під фаворитів виборчих кампаній, можуть контролювати велику кількість дільничних виборчкомів.

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Що стосується усього виборчого процесу, то в КВУ вважають головними проблемами виборів 2019 року тіньове фінансування, незаконну агітацію і технології підкупу виборців.

До слова, зверніть увагу на те, як правильно заповнити бюлетень і що робити, якщо він зіпсований.