Кандидат у президенти Анатолій Гриценко разом з дружиною Юлією Мостовою дав ексклюзивне інтерв’ю для ICTV.

Анатолій Гриценко у програмі Інтерв’ю з кандидатом у президенти про головне на телеканалі ICTV, яка виходить перед виборами в Україні, розповів, яким бачить майбутнє країни, а його дружина – журналістка Юлія Мостова – висловила свою позицію щодо рішення чоловіка.

На її думку, Анатолій Гриценко відповідає стандартам лідера країни – державник, людина з широкою рамкою завдань, який стратегічно мислить, про що вона раніше писали у своїх статтях.

– Я відгукуюся про свого чоловіка позитивно і з повагою не тому, що він мій чоловік. А він мій чоловік тому, що я його поважаю, тому що у нас спільні цінності. У нас також дуже тотожні погляди на те, чого потребує країна, де її лікувати, де їй боляче. Він системна, чітка людина, – переконана вона.

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Сам Анатолй Гриценко визнає, що між ними все ж бувають розбіжності – але не в політиці, а в тому, що стосується дітей.

– Чим мене вразила Мостова? Це було після другого туру виборів, під час Майдану у 2004 році. Вона написала велику статтю, як об’єднати країну, з чим я зараз і йду на вибори, – сказав кандидат у президенти.

Анатолій Гриценко також розповів, як зробити Україну державою для всіх, викорінити корупцію і за 5 років повернути Донбас.