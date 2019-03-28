PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

У нас спільні погляди на майбутнє України! Дружина Гриценка про вибори 2019

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко разом з дружиною Юлією Мостовою дав ексклюзивне інтерв’ю для ICTV.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко у програмі Інтерв’ю з кандидатом у президенти про головне на телеканалі ICTV, яка виходить перед виборами в Україні, розповів, яким бачить майбутнє країни, а його дружина – журналістка Юлія Мостова – висловила свою позицію щодо рішення чоловіка.

На її думку, Анатолій Гриценко відповідає стандартам лідера країни  – державник, людина з широкою рамкою завдань, який стратегічно мислить, про що вона раніше писали у своїх статтях.

– Я відгукуюся про свого чоловіка позитивно і з повагою не тому, що він мій чоловік. А він мій чоловік тому, що я його поважаю, тому що у нас спільні цінності. У нас також дуже тотожні погляди на те, чого потребує країна, де її лікувати, де їй боляче. Він системна, чітка людина, – переконана вона.

Читайте: Анатолій Гриценко – кандидат у президенти України

Сам Анатолй Гриценко визнає, що між ними все ж бувають розбіжності – але не в політиці, а в тому, що стосується дітей.

– Чим мене вразила Мостова? Це було після другого туру виборів, під час Майдану у 2004 році. Вона написала велику статтю, як об’єднати країну, з чим я зараз і йду на вибори, – сказав кандидат у президенти.

Анатолій Гриценко також розповів, як зробити Україну державою для всіх, викорінити корупцію і за 5 років повернути Донбас.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Донбас можна повернути за 5 років і це не утопія – Гриценко
Як обрати достойного кандидата на виборах – три поради
Вибори 2019: витрати кандидатів на агітацію та найпоширеніші порушення
Технічні члени виборчкомів і підкуп: головні проблеми виборів 2019
Наркотики та смертна кара: дивні обіцянки кандидатів у президенти (ТЕСТ)
Оголосили мобілізацію: бойовики на Донбасі блокують вибори
Вибори 2019: чи будуть фальсифікації та чи довіряти соцопитуванням
Другий тур виборів президента України 2019: дата, особливості
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка