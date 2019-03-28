Держпідприємство Спецтехноекспорт заявило про успішне створення електромагнітної зброї.

Держпідприємство Спецтехноекспорт повідомило, що завдяки іноземним інвестиціям в Україні вдалося створити електромагнітну зброю.

За допомогою цієї зброї можна вражати різні радіоелектронні засоби, серед яких значаться системи енергоживлення і передачі даних.

Електромагнітна зброя створює випромінювання, яке й виводить з ладу радіоелектронну апаратуру або сильно перешкоджає її роботі.

Зазначене озброєння не здатне вбити людину, але може вивести з ладу будь-які об’єкти з електронними системами.

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Крім того, електромагнітні боєприпаси можна розміщувати на безпілотники, що дозволить ефективно застосовувати їх проти стратегічно важливих цілей противника.

До слова, Україна опинилася на 12 місці в рейтингу найбільших експортерів зброї.